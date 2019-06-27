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Tekirdağ’da üzüm çeşidini arttıracak projede sona gelindi

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Tekirdağ’da üzüm çeşidini arttıracak projede sona gelindi

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ’da üzüm çeşitlerinin arttırılması ve üreticinin daha fazla kazanması hedefleniyor.


Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla erkenci ve geçici üzüm çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında emasküsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Tüketicinin beğenisine sunulacak yeni ürünlerle Tekirdağ’da üreticinin daha fazla kazanacağı belirtilirken, projenin sonuçlanmasının ardından tescil çalışmalarının da başlatılacağı duyuruldu. Enstitü tarafından şimdiye kadar 21 sofralık ve şaraplık yerli üzüm tescil ettirildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:44
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