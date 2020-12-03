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Aktüel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:33:59 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüpheli T.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ile hassas terazi ele geçiren ekipler, T.Ç, A.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç. ve E.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.


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