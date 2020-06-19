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Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:58:28 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı operasyonda, 192 fişek bonzai ve 808 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.V, N.V. ve F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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