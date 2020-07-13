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Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:11:23 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurduğu plakası belirtilmeyen otomobilde yaptığı aramada, 920 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki G.M. ve U.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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