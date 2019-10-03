Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 480 uyuşturucu hap, satışa hazır 283 fişek eroin, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyesevk edilen şüphelilerden A.D, A.K, E.Y. ve E. A. tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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