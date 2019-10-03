Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.03 Ekim 2019 Perşembe 13:51
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 1,5 kilogram esrar, 1 kilogram bonzai, sentetik haplar, 110 gram eroin ve 200 gram kokain ele geçirildi. E.B, K.D ve B.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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