Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Çelik (59) yönetimindeki otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Erol Kav (49) idaresindeki hafif ticari araç ve Emrah Evran'ın (38) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Emrah Evran'ın kullandığı otomobilde bulunan eşi Arzu (37) çocukları Beril (8) ve Kuzey Evran (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinceMalkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tekirdağ-Keşan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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