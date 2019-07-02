0553 313 94 23

Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:08
Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

Hüseyin Çelik (59) yönetimindeki otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Erol Kav (49) idaresindeki hafif ticari araç ve Emrah Evran'ın (38) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Emrah Evran'ın kullandığı otomobilde bulunan eşi Arzu (37) çocukları Beril (8) ve Kuzey Evran (5) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinceMalkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tekirdağ-Keşan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:08
  1. Malkara Devlet Hastanesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Çavuşköy Mahallesi
  4. Tekirdağ-Keşan kara yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES fonu istatistikleri
    1. BES fonu istatistikleri
    2. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    3. "Daha az iş gününde daha yüksek..
    4. Kategorilerine göre en fazla..
    5. Kategorilerine göre en fazla..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
    7. Yapılan araştırmalara göre Rus halkı..
    8. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    9. En fazla kazandıran yatırım fonları
    10. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    11. Yatırım fonu istatistikleri
    12. (Özel) Kaymakamın oğlunun hayatını..
    13. Haziranda en fazla ihracatı otomotiv..
    14. 4. Klarnet Kampı başladı
    15. Sakarya'daki boğulma vakaları
    16. Vali Doğan’dan Şehit Onbaşı Kurt’un..
    17. Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
    18. Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil..
    19. Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan..
    20. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’den..
    21. Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası..
    22. Aydın’da ilek fiyatları fırladı
    23. Pınar Karşıyaka Brandon Triche’ı..
    24. Çalıntı otomobille polisten kaçan 2..
    25. Diyanet son noktayı koydu! ‘Onur..
    26. FETÖ’den ihraç edilen üsteğmenden..
    27. Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak..
    28. Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında..
    29. Çevreciler Pasifik Okyanusu'ndan 40..
    30. FETÖ'nün "akil abi"sine hapis cezası
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız