THY - İmaj
0553 313 94 23

Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Çorlu ilçesinde 29 kişi hakkında tefecilik yaptıkları iddiası ile başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı.

03 Temmuz 2018 Salı 18:15
Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma neticesinde, “tefe karşılığı para vererek, tefe karşılığı vadesinden önce çek kırarak müştekileri kendilerine borçlandırdıkları, bu borca istinaden senet imzalattıkları, borçlarını ödemeleri için baskı ve tehdit uyguladıkları, borçlarını ödeyemeyen müştekilerin yine baskı ve tehdit ile mal varlıklarına el koydukları” iddiasıyla 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyası kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan A.E. ve M.K. isimli şahıslar her gün imza karşılığı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.E., B.Ş., N.T., Ö.K., Ö.K., A.K., M.Y., F.T. isimli şahıslar tutuklandı. Firari durumda olan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:15
  1. tekirdağ
  2. çorlu
  3. tefeci
  4. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahreden haber bu kez Kocaeli'den geldi: İdam istiyoruz!
    1. Kahreden haber bu kez Kocaeli'den..
    2. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    3. İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine..
    4. Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle..
    5. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Münbiçliler Mehmetçiği bekliyor
    7. Beşiktaş'ta Ryan Babel depremi!
    8. Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı
    9. Seçimlerin ardından Sudan'dan..
    10. Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan..
    11. 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle..
    12. Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi..
    13. CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal!..
    14. Sivas lise taban puanları yüzdelik..
    15. Arsenal'den Mesut'a büyük onur!
    16. İçkicilere kötü haber!
    17. Yozgat'ta öğrencilerden okul önüne "3..
    18. Emniyet'te terfiler açıklandı
    19. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7..
    20. Sınırda hareketlilik! Askeri araçlar..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları