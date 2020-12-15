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Aktüel Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 92 sikke, 9 yüzük ve 3 haç ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 92 sikke, 9 yüzük ve 3 haç ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:19:29 -
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 92 sikke, 9 yüzük ve 3 haç ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir ev ve araçta sikke, yüzük ve haçlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ş.K'nin evinde ve aracında yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş 92 sikke, 9 yüzük, 3 haç ve 13 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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