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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi, iki kadın zanlı gözaltına alındı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:20
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu KOM Grup Amirliği ekiplerince, tarihi eser niteliği taşıyan eşyanın kente getirerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Çorlu Otogarı'nda şüphe üzerine iki kadını durdurdu.  

Şüphelilerin üst aramasında tarihi eser niteliğindeki mızrak ucu, metal obje, sikke ve üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzükten oluşan 59 parça eşya ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:20
  1. mızrak ucu
  2. metal obje
  3. sikke
  4. metal yüzük
  5. Arapça harfler
  6. eşya
  7. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  8. Çorlu KOM Grup Amirliği ekiplerince
  9. Çorlu ilçesi
  10. Tekirdağ
  11. tarihi eser kaçakçılığı
  12. Çorlu Otogarı

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