Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi, iki kadın zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu KOM Grup Amirliği ekiplerince, tarihi eser niteliği taşıyan eşyanın kente getirerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, Çorlu Otogarı'nda şüphe üzerine iki kadını durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında tarihi eser niteliğindeki mızrak ucu, metal obje, sikke ve üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzükten oluşan 59 parça eşya ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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