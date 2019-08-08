Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.08 Ağustos 2019 Perşembe 17:51
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik ve Osmanlı ile Şarköy'e bağlı İstiklal mahallelerinde tarihi eser bulunduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada mermer yazıt ve mermer obje, 24 gümüş sikke, 111 tunç, bronz ve toprak parça ile bir dedektör ele geçirildi.
Tarihi eser niteliğindeki objelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.
Gözaltına alınan R.Ş, Ş.S, C.S. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ