Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik ve Osmanlı ile Şarköy'e bağlı İstiklal mahallelerinde tarihi eser bulunduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada mermer yazıt ve mermer obje, 24 gümüş sikke, 111 tunç, bronz ve toprak parça ile bir dedektör ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki objelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor. Gözaltına alınan R.Ş, Ş.S, C.S. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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