Tekirdağ'da suç örgütü operasyonunda 12 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, nitelikli yağma, tehdit, silah kaçakçılığı ve tefecilik gibi suç işledikleri tespit edilen suç örgütü üyesi 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'da şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, not kağıdı, ajanda, sözleşme metinleri, 2 tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken firari bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

















KOM Şube Müdürlüğümüz Çorlu Grup Amirliğimiz görevlilerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerimizde, Nitelikli Yağma, Tehdit, Tefecilik, Silah Kaçakçılığı gibi suçları işlediği tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 01.09.2020 günü saat:06:00 sıralarında (çeşitli suçlardan 3 şüphelinin tutuklu olduğu) toplam 16 şüphelinin tespit edilen adreslerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda olan 1 (bir) şüphelinin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.Soruşturma kapsamında ara yakalamalar da dahil olmak üzere yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda senet, not kağıdı, ajanda, sözleşme metinleri, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 40 adet tabanca mermisi ele geçirilmiş olup,