Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.G'yi, Karaağaç Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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