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Aktüel Tekirdağ'da sis ve pus nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi
Aktüel

Tekirdağ'da sis ve pus nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:40:27 -
Tekirdağ'da sis ve pus nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi

TEKİRDAĞ'(AA) - Tekirdağ'da pus ve sis, sürücülerin trafikte seyrini olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde başlayan pus, hayatı olumsuz etkiledi.

Puslu havanın yoğun olduğu yerlerde trafikte ara ara sıkışıklık meydana geldi.

Çorlu ilçesinde ise yoğun sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü ilçede, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında da görüş mesafesini azalttı.

Polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak kavşak noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, sis nedeniyle sabah saatlerinde yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.


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