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Aktüel

Tekirdağ'da sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:47:36 -
Tekirdağ'da sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.C. idaresindeki 59 ADB 249 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi Balasanlar Sokak'ta, F.Ö'nün kullandığı 59 S 0214 plakalı minibüsle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Y.C. çarpışmanın etkisiyle yoldan geçen başka bir otomobilin üzerine düştü.

Yaralanan Y.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, motosiklet sürücüsünün 15 gün önce bir işletmede kurye olarak işe başladığı ve sipariş götürdüğü öğrenildi.



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