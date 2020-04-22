Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis yaralandı

Çatışma müdahale etmek üzere olay yerine giden ve çatışmanın ortasında kalan 2 polis memuru hafif yaralandı. Polis her iki guptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, bu gece yarısı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nin Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıl önce Recep Koşan'ın pompalı tüfekle Erdal Pirbudak'ı vurarak öldürmesi üzerine, iki aile arasında husumet başladı. İki ailenin fertleri bu gece yarısı tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açarak, çatıştı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada açılan iki ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ile Y.A., pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet etmesi üzerine hafif yaralanırken, bulundukları araca da saçmalar isabet etti.

Polislerin yaralanması üzerine bölgeye Özel Harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin müdahalesiyle iki grup arasındaki çatışma sonlandırılırken, olay karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ve evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi.

Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.