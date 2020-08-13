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Aktüel

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:58:20 -
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, denizde serinliyor.

Hava sıcaklığının 29 derece, nem oranının yüzde 62 olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler, Altınova, Kumbağ ve mavi bayraklı plajlara sahip Şarköy ilçesinde yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan bunalan tatilcilerden bazıları denize girdi. Bazı turistler ise güneşlenmeyi tercih etti.

Sahillerde bulunanların büyük bölümünün maske takmadığı görüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'da tatil sezonunun devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ'ın tatilcilerin gözdesi haline geldiğini ifade eden Hacıoğlu, "Ziyaretçiler mavi bayraklı temiz plajlarda denizin tadını çıkarıyor. Bunaltıcı sıcaklarda plajlarda serinlemeye çalışıyorlar. Plajlarda cankurtaranlar bulunuyor ve bazı durumlarda vatandaşları uyarıyor. Tatilcileri ağırlamaya devam ediyoruz." dedi.


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