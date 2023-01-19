Tekirdağ'da sahte içki operasyonu!

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 628 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Çorlu ilçesinde sahte alkollü içki/etil alkol üretimi ve dağıtımı yaptığı tespit edilen şahsa ait ikamet ve araca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 530 litre sahte alkol, 100 adet boş viski şişesi, 10 litre viski esansı, çok sayıda kapüşon, farklı markalarda etil alkol etiketi, alkollü içki yapımında kullanılan çelik damıtma kazanı ve bidon ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de, ihbar üzerine 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. M.V. ve M.Y.'nin yaşadıkları evlerdeki aramalarda, 98 litre şişe kaçak içki ele geçirildi. Evlerde bulunan M.V. ve M.Y. gözaltına alınarak sorgulama işlemlerine başlandı.