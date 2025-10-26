  • İSTANBUL
Yerel Tekirdağ'da rekor ceza: Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası
Tekirdağ'da rekor ceza: Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü U.M. yaralandı. Hastanede yapılan kontrolde 0,74 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, rekor düzeyde 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde aracını yol kenarına park etmeye çalışan S.T. idaresindeki otomobil ile U.M.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen bisikletin sürücüsü U.M. başından yaralandı. U.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 0,74 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 lira para cezası kesildi

Bisiklet sürücüsü U.M.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

