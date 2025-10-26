Tekirdağ'da rekor ceza: Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü U.M. yaralandı. Hastanede yapılan kontrolde 0,74 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, rekor düzeyde 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.