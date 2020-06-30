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Aktüel

Tekirdağ'da polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:32:00 -
Tekirdağ'da polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, ilçede 5 yaşlı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak olayların yaşandığı bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasının yaklaşık 2 bin saatlik görüntülerini izledi.

Ekipler, kapkaç şüphelisi S.L'yi (27) saklandığı metruk evde gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, kapkaç olaylarında çalınan bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlının 10 suçtan kaydı bulunduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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