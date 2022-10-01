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Gündem Tekirdağ'da orman yangını! Söndürüldü
Gündem

Tekirdağ'da orman yangını! Söndürüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 20:36:00 -
Tekirdağ'da orman yangını! Söndürüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 arazöz, 3 itfaiye, 2 hizmet aracı, bir helikopter, bir ilk müdahale aracı ile 30 orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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