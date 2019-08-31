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Tekirdağ'da orman yangını

Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü

31 Ağustos 2019 Cumartesi 06:08
Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bağpınarı ve Bayramtepe mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Malkara ve Şarköy orman işletme şefliklerine ait çok sayıda ekip müdahale etti.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 06:08
  1. Bağpınarı Mahallesi
  2. Malkara
  3. orman yangını

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