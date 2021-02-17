Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ’da yarın yüz yüze eğitim var mı?
Balkanlar üzerinden yurda giren soğuk hava ve kar yağışı ülkenin bütün bölgelerinde kar yağışına neden oldu. Olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda illerdeki yüz yüze eğitimi olumsuz yönde etkiledi. Köy okullarında yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ile öğrenci velileri kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Tekirdağ’da okullar tatil edilip edilmediği de merak edilen iler arasında yer almakta. Peki Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ’da yarın yüz yüze eğitim var mı? Tekirdağ’da 18 Şubat yarın okul var mı?
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren iller arasında Tekirdağ’da var. Tekirdağ'da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji raporlarına göre Tekirdağ’da kar yağışı var mı? Tekirdağ'da 18 Şubat okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının, kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor. Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Tekirdağ'da okullar tatil mi?
Tekirdağ’da 18 Şubat Perşembe günü okulların yüz yüze eğitimde tatil edilip edilmediğine ilişkin Tekirdağ Valiliğinden bir açıklama yapılmadı.
Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün (15-16 Şubat) ertelendiği bildirilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendiği açıklanmıştı.