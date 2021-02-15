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Eğitim Tekirdağ'da okullar ne zamana kadar tatil edildi?
Eğitim

Tekirdağ'da okullar ne zamana kadar tatil edildi?

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta açılması bekleniyordu. Ülke genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar bugün için tatil edildi. Peki, Tekirdağ'da yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil edilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:08:00 -
Tekirdağ'da okullar ne zamana kadar tatil edildi?

TEKİRDAĞ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Tekirdağ Valiliği'nden gelen son habere göre bugün 15 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi. Peki, Tekirdağ'da okullar ne zamana kadar tatil edildi?

Tekirdağ'da okullar ne zamana kadar tatil edildi?

TEKİRDAĞ'da okullar tatil mi sorusu artan kar yağışının ardından veli ve öğrencilerin gündemi oldu. Gece başlayan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı ve Tekirdağ'ın bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan okullara ise 2 günlük kar tatili geldi.

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

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