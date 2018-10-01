Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda öğrenci yaralı

Alınan bilgiye göre, Nihat Kaya'nın kullandığı 59 J 1044 plakalı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.

Kazada 19 öğrenci yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.