Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda öğrenci yaralı
Tekirdağ-Çorlu karayolu çiftlikler mevkisinde bir öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı.01 Ekim 2018 Pazartesi 17:04
Alınan bilgiye göre, Nihat Kaya'nın kullandığı 59 J 1044 plakalı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.
Kazada 19 öğrenci yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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