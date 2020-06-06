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Aktüel

Tekirdağ'da Kovid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı

Yeniden hastaneye götürülen bu kişilerin testleri pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:08:29 -
Tekirdağ'da Kovid-19 testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan iki kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan 2 kişi, yakalandı.

Yakınlarında koronavirüs tespit edilen 2 genç, test için Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

Test yapılacağı sırada pencereden atlayarak hastaneden kaçak gençler, Hürriyet Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülen gençlere yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bu kişilerin tedavisi hastanede sürüyor.



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