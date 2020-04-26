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Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı

2020-04-26 14:13:35 -
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış. Ç (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.

Barış Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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