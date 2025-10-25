Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, akşam saat 20.10 sıralarında Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi ile Çorlu’nun Sarılar Mahallesi arasında kırsal bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan K. idaresindeki 59 ALP 748 plakalı motosiklet ile 59 AHF 390 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Serkan K. ile motosiklette yolcu olan Mustafa Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde trafik güvenliğini sağladı.