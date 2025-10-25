  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Yerel

Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çevrede panik anları yaşanırken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saat 20.10 sıralarında Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi ile Çorlu’nun Sarılar Mahallesi arasında kırsal bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan K. idaresindeki 59 ALP 748 plakalı motosiklet ile 59 AHF 390 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Serkan K. ile motosiklette yolcu olan Mustafa Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde trafik güvenliğini sağladı.

Petrol haftayı kazançla kapatıyor
Petrol haftayı kazançla kapatıyor

Ekonomi

Petrol haftayı kazançla kapatıyor

Görünmez kaza böyle geldi: Geri giderken yayayı yere serdi!
Görünmez kaza böyle geldi: Geri giderken yayayı yere serdi!

Yerel

Görünmez kaza böyle geldi: Geri giderken yayayı yere serdi!

Karar açıklandı: Martı, E-Ulaşım Lisansını almaya hak kazandı
Karar açıklandı: Martı, E-Ulaşım Lisansını almaya hak kazandı

Gündem

Karar açıklandı: Martı, E-Ulaşım Lisansını almaya hak kazandı

İstanbul’da yağmurun faturası ağır oldu! Vatan Caddesi çöktü, taksi kazası kaçınılmaz oldu
İstanbul’da yağmurun faturası ağır oldu! Vatan Caddesi çöktü, taksi kazası kaçınılmaz oldu

Yerel

İstanbul’da yağmurun faturası ağır oldu! Vatan Caddesi çöktü, taksi kazası kaçınılmaz oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23