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Aktüel

Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp yaşlı ve hastalara bayram sevinci yaşattılar

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:12:09 -
Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp yaşlı ve hastalara bayram sevinci yaşattılar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ev ev dolaşarak yaşlı, engelli ve hastaların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ekipler, yaşlı, kronik rahatsızlığı bulunan ya da engelli kişileri evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Vatandaşlar aldıkları hediyelerle bayram sevinci yaşadı.

91 yaşındaki Tevfik Uzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bayramın çok farklı yaşandığını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan ekiplere teşekkür etti.

71 yaşındaki Akile Avcı da hastalığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamadığını söyledi.

Bayramda unutulmadıkları için mutlu olduklarını ifade eden Avcı, daha güzel bayramlar görme temennisinde bulundu.



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