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Aktüel

Tekirdağ’da gülümseten kare

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

2020-04-24 14:15:10 -
Tekirdağ’da gülümseten kare

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Çatıya çıkan köpeğin hareketleri gülümsetti.


Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamada da ilginç bir görüntüye rastlanıldı.


Haliç Mahallesi’ndeki bir binanın çatısına çıkan köpeğin oyun oynayarak, havlaması gülümsetti.

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