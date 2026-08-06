Tekirdağ'da göle giren kişi kayboldu
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde serinlemek için göle giren A.K. bir süre sonra gözden kayboldu. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının gündüz saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi.
Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi’ndeki İkizgöller mevkisinde göle giren A.K’den bir süre sonra haber alınamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıçların da katıldığı çalışmalarda gölün içi ve çevresi tarandı.
Pınarça Mahallesi’ndeki İkizgöller mevkisinde göle giren A.K, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişinin bulunması için gölde su altından ve havadan arama çalışması gerçekleştirdi.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama faaliyetlerinin yarın gündüz saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.