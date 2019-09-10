Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı. Şüphli M.L. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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