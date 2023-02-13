  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var
Gündem

Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var

Tekirdağ'da karayolunda yaşanan feci trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 20:29:00 -
Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 16.35 sıralarında Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde Gündüzlü Mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki 34 AFR 086 plakalı otomobil, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.C., T.C., E.N.C. ve R.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla civar hastanelere taşındı.

Bölge Trafik ekipleri yolun iki şeridini dubalarla trafik akışına kapatırken, araç geçişleri diğer şeritten kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekipleri ise otomobili kontrol ederek yangın ve patlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Kazaya E.T. yönetimindeki 59 AK 823 plakalı akaryakıt tankerinin de karıştığı iddia edildi.

Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23