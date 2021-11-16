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Aktüel Tekirdağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Tekirdağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille servis aracının çarpışması sonucu biri ağır 14 askeri personel yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:03:00 -
Tekirdağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki 59 S 0147 plakalı servis aracı, Beşiktepe Kavşağı yakınlarındaki alt geçitte, D.A'nın kullandığı 34 EY 1258 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 14 askeri personel ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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