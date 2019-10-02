Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde meydana geldi. Erbay Caddesi üzerinde seyreden Meryem K. (37) idaresindeki araç, Seda Sokak'tan caddeye bağlanmak isteyen Yakup D. (36) idaresindeki araçla çarpıştı. Kazada Meryem K. ve Yakup D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meryem K. yönetimindeki otomobilin ilçe belediyesi tarafından bir süre önce Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilen ve sözleşmesi dolduğu için kiralandığı şirkete iade edilen bir araç olduğu ortaya çıktı. Sürücü Meryem K.'nın ise aracın kiralandığı şirkette muhasebeci olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç, çağrılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Emniyetekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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