Tekirdağ'da fabrika işçisine terör örgütü propagandasından gözaltı
Çorlu ilçesinde fabrika işçisi S.G., sosyal medyadaki paylaşımlarıyla PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.30 Haziran 2018 Cumartesi 14:42
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi S.G.'nin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla evinde arama yapılan S.G. gözaltına alındı.
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından S.G. ifadesi için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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