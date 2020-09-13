  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da evine giren kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da evine giren kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:47:54 -
Tekirdağ'da evine giren kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evine zorla giren kadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. (72), evine bir kadının girmeye çalıştığını fark edip av tüfeğiyle kapıya yöneldi.

Ev sahibinin, kapının kilidini kırarak içeri giren Bulgaristan uyruklu H.K'ye (35) ateş ederek yaraladığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri E.Ö'yü saklandığı evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…
Gündem

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına büyük yüks..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı