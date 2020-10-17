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Aktüel Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:08:08 -
Tekirdağ'da düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evinde kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirip sattığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

H.Y'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi.

Baskında ekipler, evde özel olarak elektrikli aydınlatma lambalarıyla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek, 240 gram esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler ayrıca şüphelinin bir araziye ektiği 165 kök Hint kenevirini de buldu.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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