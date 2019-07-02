Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk yaşamını yitirdi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen çocuk öldü.

Sağlık Mahallesi Hazerfen Sokağı'ndaki evlerinin bahçesinde oyun oynarken bahçe duvarının üzerine çıkan bir buçuk yaşındaki Ömer Zengin, 2 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören etraftakiler, küçük çocuğu bir otomobille sağlık ocağına götürdü. Sağlık ocağından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.