Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen çocuk öldü.02 Temmuz 2019 Salı 17:09
Sağlık Mahallesi Hazerfen Sokağı'ndaki evlerinin bahçesinde oyun oynarken bahçe duvarının üzerine çıkan bir buçuk yaşındaki Ömer Zengin, 2 metre yükseklikten yere düştü.
Olayı gören etraftakiler, küçük çocuğu bir otomobille sağlık ocağına götürdü.
Sağlık ocağından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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