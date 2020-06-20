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Aktüel

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 01:13:40 -
Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Necla Atasoy'un (20) kullandığı 59 LS 625 plakalı otomobil, Deveciköy Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada sürücü Atasoy ile araçta bulunan Esra Sezer (20), Tunahan Turhan (17) ve Simge Kaya (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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