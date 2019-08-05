Tekirdağ'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.

Bahçeağıl Mahallesi'nde seyir halinde olan RızaKılıç idaresindeki çöp kamyonu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü kamyonda sıkıştı, araçta bulunan NazımCin ve Özkan Kara çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı sürücü ile Cin ve Kara, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Bahçeağıl Mahallesi Muhtarı Kenan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı yolda her gün kazaların meydana geldiğini belirterek, "Yolumuzun dar olmasından dolayı iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bu yolu daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza fotoğraflarla bildirdim. Buradaki üçüncü kazamız. Yolumuzun sağ taraftan 2 metre, sol taraftan 2 metre genişletilmesini istiyoruz. Lütfen bu kazalar olmasın. Yolumuz dar, genişletilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.