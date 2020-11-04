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Aktüel Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü
Aktüel

Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:57:38 -
Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'taki bir kahvehaneden çıkan Şamil Açar (40), park halindeki otomobiline bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Açar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Açar'ın cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



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