  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 49 bin 800 lira ceza

2020-04-29 16:49:43 -
Tekirdağ'da bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 49 bin 800 lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 49 bin 800 lira ceza uygulandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yeri sahibi İ.H'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Bu kişilere salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 49 bin 800 lira ceza yazıldı.

Kumar oynatılan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı