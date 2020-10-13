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Aktüel Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı
Aktüel

Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:21:08 -
Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir fabrikada kaynak yapıldığı sırada meydanda gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.


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