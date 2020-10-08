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Aktüel Tekirdağ'da bir araçta 19 sikke ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da bir araçta 19 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:41:34 -
Tekirdağ'da bir araçta 19 sikke ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta 19 sikke ve metal dedektör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde yapılan uygulamada N.E'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 19 sikke, metal obje ve metal dedektör ele geçirildi.

Şüpheli N.E. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.


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