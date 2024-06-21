Tekirdağ'da beyaz petrol bombası! Herkes ama herkes heyecanlı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi sınırları içinde beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal kaynak aranacak.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi sınırları içinde 2 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.
Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Emiryakup Mahallesi, adresinde Oknal Grup şirketlerinden Oknal Sınai Tıbbi Gazlar Gıda Petrol Taşımacılık Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 45,84 hektarlık alanda jeotermal kaynak arama çalışması planlanıyor.4,5 milyon TL değerindeki proje kapsamında 3481256 erişim numaralı ruhsat alanında iki adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.
Proje ile jeotermal kaynak (CO2 gazı) tespiti sonucunda işletme aşamasına geçilecek.
Sondaj çalışmaları sırasında karbondioksite rastlanmaması durumunda jeotermal kaynağa ulaşmak maksadıyla delme işlemine devam edilecek.
Jeotermal kaynağa ulaşılamaması durumunda en fazla 600 metre sonunda sondaj tamamlanarak saha terkedilecek.
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Kaynak: Enerji Günlüğü