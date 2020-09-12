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Aktüel Tekirdağ'da arkadaşının kazara ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'da arkadaşının kazara ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:04:25 -
Tekirdağ'da arkadaşının kazara ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilde tabancasının kazara ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, eğlence mekanından çıkan 4 kişi, 34 AGK 94 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola koyuldu.

Otomobil seyir halindeyken arka koltukta oturan Ahmet Ş. belindeki tabancayı çıkartarak oynamaya başladı.

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun ön koltukta oturan Kava Saydam'ın (20) beline isabet etti.

Otomobildekiler tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan Saydam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ahmet Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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