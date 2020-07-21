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Aktüel

Tekirdağ'da apartmanın bodrum katında ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:57:00 -
Tekirdağ'da apartmanın bodrum katında ceset bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, bodrum katta yerde hareketsiz birini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölen kişinin İbrahim Beyazıt olduğu ve apartman sakini olmadığı belirlendi.


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