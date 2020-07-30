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Aktüel

Tekirdağ'da anahtarını unuttuğu evine pencereden girmeye çalışırken düşen genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:11:13 -
Tekirdağ'da anahtarını unuttuğu evine pencereden girmeye çalışırken düşen genç öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde anahtarını unuttuğu evine pencereden girmeye çalışan genç, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mısır Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayan Doğukan Demir (22), anahtarını unuttuğu evine pencereden girmeye çalıştığı sırada 3. kattan düştü.

Demir'i, yerde hareketsiz halde yatarken gören komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Demir'in öldüğünü belirledi.

Demir'in cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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