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Aktüel

Tekirdağ'da ağaçta yakalanan yılan doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:39:06 -
Tekirdağ'da ağaçta yakalanan yılan doğaya salındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, itfaiye ekiplerince ağaçta yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Camiatik Mahallesi'nde evinin bahçesindeki incir ağacında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gören Engin Köprülü, itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, zarar vermeden yakaladıkları yılanı, çuval içerisine koydu.

Yılan, daha sonra doğal ortamına salındı.

Köprülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölgede sıkça yılan görülmeye başlandığını söyledi.




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